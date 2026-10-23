ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୫୯ ରନ୍! ୪୩୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଚେଜ୍ କରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ପାଲଟିଛି।
Published : October 23, 2026 at 9:39 AM IST
Sri Lanka vs England: ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ପ୍ରବଳ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ପାଲଟିଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ ବଳରେ ୫୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୨୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପବନ ରତ୍ନାୟକେଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୪୯.୫ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୩୦ ରନ୍ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହା ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ପାଲଟିଛି। ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାମରେ ରହିଛି। ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩୫ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୩୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ନିଜ ନାମ ଦର୍ଜ କରିଛି, ଯାହା ଦିନିକିଆ ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଅଟେ।
A chase for the record books 📚 Sri Lanka put on a historic display against England in the ODI tri-series ✨ More here ➡️ https://t.co/rJjadM0vcd https://t.co/yuq0vzvoVO— ICC (@ICC) October 22, 2026
ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ୪୦୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର ୩୯ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଦଳ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୩୭୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଟାଇ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦଳ ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର (୨୨ ଅକ୍ଟୋବର) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ୧୧୬ ବଲ୍ରେ ୨୦୨ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୨୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୨୪ ରନ୍ରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପବନ ରତ୍ନାୟକେଙ୍କ ୧୩୦ ରନ୍, ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଓ ଦାସୁନ ଶନକାଙ୍କ ୯୭-୯୭ ରନ୍ ଏବଂ ଜନିଥ ଲିୟାନାଗେଙ୍କ ୨୭ ବଲ୍ରେ ୬୧ ରନର ଅପରାଜିତ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ସହାୟତାରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୩୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମିଶି ମୋଟ ୮୫୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
𝑨 𝒎𝒐𝒏𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒊𝒏 🇱🇰 Sri Lanka complete the second-highest chase in Men’s ODI history against England 😲 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/cfDDyaf56o— ICC (@ICC) October 22, 2026
ହ୍ୟାରୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ
ହ୍ୟାରୀ ମାତ୍ର ୧୧୪ ବଲ୍ରେ ୨୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0— ICC (@ICC) October 22, 2026
ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍:
- ୪୩୫ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ (୨୦୦୬)
- ୪୩୦ - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ, ରାୱଲପିଣ୍ଡି (୨୦୨୬)
- ୪୦୬ - ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଗୁଆହାଟୀ (୨୦୨୬)
- ୩୭୫ - ନେଦରଲାଣ୍ଡ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ହରାରେ (୨୦୨୩) [ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟ]
- ୩୭୨ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଡର୍ବାନ (୨୦୧୬)