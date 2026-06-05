୯୨.୬୨ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ରୁମେଶ ଥାରଙ୍ଗା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ
Rumesh Tharanga: ରୋମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ ଥାରଙ୍ଗା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : June 5, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 12:50 PM IST
Diamond League Javelin, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୋମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ ଥାରଙ୍ଗା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଥାରଙ୍ଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ୯୨.୬୨ ମିଟରର ଏକ ବିଶାଳ ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଥାରଙ୍ଗାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ଏବଂ ଜାକବ ଭାଡଲେଜ୍ଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାରଙ୍ଗା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ସିଜନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ (୯୨.୬୨ ମିଟର) ଫିଙ୍ଗି ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଥାରଙ୍ଗାଙ୍କର ଏହି ଏକମାତ୍ର ଥ୍ରୋ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନେକ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଚୂରମାର କରିଦେଇଛି। ସେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ୯୦ ମିଟରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋଅର୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିଡ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସେ ରୋମ୍ରେ ନରୱେର ଦିଗ୍ଗଜ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ ଥୋରକିଲ୍ଡସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ମିଟ୍ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରରୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍ ବନିଥିବା ଥାରଙ୍ଗା ଏବେ ଇତିହାସରେ ୯୦ ମିଟରର ପରିସୀମା ପାର୍ କରିଥିବା ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଏସୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଥ୍ରୋ ଯେକୌଣସି ଏସୀୟ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ ୮୩.୯୧ ମିଟର ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର କର୍ଟିସ ଥମ୍ପସନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
MEGA THROW 🚀— World Athletics (@WorldAthletics) April 24, 2026
🇱🇰's Rumesh Tharanga launches the javelin in a meeting record of 89.28m in Nairobi to take the win at the Kip Keino Classic 🎯
Tune into the livestream now 👉 https://t.co/JsQAE0GUen#ContinentalTourGold pic.twitter.com/dEZwj4Wrhy
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଏହି ରାତି ଉତ୍ସବରେ ଭରପୂର ରହିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋମ୍ରୁ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଆଶା ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ସଚିନ ଯାଦବଙ୍କ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫିକା ରହିଥିଲା। ୬ ଫୁଟ୍ ୪ ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଶରୀର ଗଠନ ବିଶିଷ୍ଟ ସଚିନ ମୁକାବିଲାରେ ନିଜର ଲୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ୮୦ ମିଟର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୭୯.୧୮ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ଯାହା ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ। ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗ୍ରାଫ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
92M CLUB ‼️— World Athletics (@WorldAthletics) June 4, 2026
Rumesh Tharanga Pathirage launches the javelin out to a MASSIVE 92.62m at the @GoldenGalaDL 🫨
The mark shatters the national record and pushes him up to No. 8️⃣ on the all-time list 😤#DiamondLeague pic.twitter.com/3Wp1dzNx7F
ରୋମ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ଖରାପ ପରିଣାମ କାରଣରୁ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ସଚିନ ଯାଦବ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ (ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା) ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ୮୨.୬୧ ମିଟରର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାର୍କ ହାସଲ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ଯେ ଆଗାମୀ ଗ୍ଲାସଗୋ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଭାରତର କୌଣସି ବି ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସଚିନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ସେ ୧୩ ଜୁନରେ ଲୁଧିଆନାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସିରିଜ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ଯାହାକୁ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିବାର ଅନ୍ତିମ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ରଖିଛି।