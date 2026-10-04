ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ
Sri Lanka Squad: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : October 4, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 5:04 PM IST
Sri Lanka Squad Announced: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଭାଗ ନେବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଚରିତ ଅସଲଙ୍କାଙ୍କୁ ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର୍ ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋଙ୍କର ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର୍ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅସଲଙ୍କା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଲିଡରସିପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।
ଅସଲଙ୍କାଙ୍କୁ ମଇ ୨୦୨୬ରେ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଲିଡରସିପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦିନିକିଆ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅସଲଙ୍କାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହାକି ୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି।
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ୪ ନଭେମ୍ବରରୁ ଇସଲାମାବାଦ୍ରେ ତିନିଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହାପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫-୨୭ ଚକ୍ରର ଅଂଶ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୩ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୱଲପିଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
Here is the 16-member squad set to represent Sri Lanka in the upcoming Tri-Nation Series in Pakistan! 🇱🇰🏏 #SriLankaCricket https://t.co/rgJq3Uu1dl— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) October 4, 2026
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
କୁସଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ (ଅଧିନାୟକ), ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା, ଅଭିଷ୍କା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, କାମିଲ୍ ମିଶାରା, ପବନ ରଥନାୟକେ, ସହାନ ଅରାଚ୍ଚିଗେ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଜେନିଥ୍ ଲିୟାନଗେ, ଦାସୁନ୍ ଶନକା, ଦୁନିଥ୍ ୱେଲାଲାଗେ, ମହୀଶ ତୀକ୍ଷଣା, ସଚିନ୍ଦୁ କୋଲମ୍ବେଜ୍, ଦୁଷ୍ମନ୍ଥ ଚମୀରା, ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା, ଈଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା।
ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ, ଯାହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲାହୋର ଯିବେ। ଏହାପରେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ସିରିଜ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
|ତାରିଖ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ସ୍ଥାନ (ଷ୍ଟାଡିୟମ୍)
|୧୮ ଅକ୍ଟୋବର
|ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ରାୱଲପିଣ୍ଡି
|୨୦ ଅକ୍ଟୋବର
|ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ରାୱଲପିଣ୍ଡି
|୨୨ ଅକ୍ଟୋବର
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ରାୱଲପିଣ୍ଡି
|୨୫ ଅକ୍ଟୋବର
|ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ଲାହୋର
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର
|ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|ଲାହୋର
|୨୯ ଅକ୍ଟୋବର
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
|ଲାହୋର
|୩୧ ଅକ୍ଟୋବର
|ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍
|ଲାହୋର