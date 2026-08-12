ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା; ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗଲ୍‌ରେ ମହାଲଢ଼େଇ

Sri Lanka Squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗଲ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି।

Sri Lanka Squad vs India 1st Test
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Lanka Squad vs India: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଗଲ୍ (Galle) ଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ବହୁତ ସମୟରୁ ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଧନଞ୍ଜୟ ଡି’ସିଲଭାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଘୋଷଣା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତରଫରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଭାର ଧନଞ୍ଜୟ ଡି’ସିଲଭାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଏବଂ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍‌ଙ୍କୁ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ସିରିଜ୍‌ରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବ ନବୀ ଏବଂ ସର୍ଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତ ନିଜର ତିନି ଦିନିଆ ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ: ଧନଞ୍ଜୟ ଡି’ସିଲଭା (ଅଧିନାୟକ), ଲାହିରୁ ଉଦାରା, ନିଶାନ ମଦୁସ୍କା, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦିନେଶ ଚାନ୍ଦିମଲ୍, ପସିନ୍ଦୁ ସୋରିୟାବନ୍ଦରା, ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା, ନିରୋଶନ ଡିକ୍‌ୱେଲା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରମେଶ ମେଣ୍ଡିସ୍, ପ୍ରଭାତ ଜୟସୂରିୟା, କେଶରା ନୁୱାନ୍ଥା, ମିଲନ୍ ରଥନାୟକେ, ଅସିଥା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଲାହିରୁ କୁମାରା, ବିଶ୍ୱ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଦିଲଶାନ ମଦୁସ୍କା।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାନବ ସୁଥାର, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବରାର୍, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ସାରାଂଶ ଜୈନ, ଆକିବ ନବୀ, ସରଫରାଜ ଖାନ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ-11 ଘୋଷଣା: ୧୩ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍

୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍; ଜିଓ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର୍‌ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

SRI LANKA SQUAD VS INDIA 1ST TEST
INDIA VS SRI LANKA
SRI LANKA SQUAD VS INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
SRI LANKA TEST SQUAD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.