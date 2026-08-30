ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବନି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଇସିସି

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ(ICC) ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରୁ ୨୦୨୭ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି।

Womens Champions Trophy 2027 Hosting Rights
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବନି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Champions Trophy: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ(ICC) ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଦେଇଛି। ୨୦୨୭ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇସିସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡଠାରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ୬ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ରୁ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ନିଜର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇସିସି ଏହି ମାମଲାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଏପରି କରିପାରି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ୍ ଆଇସିସି ଏହି ଦେଶ ଠାରୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କମିଟିର ସଚିବ ପ୍ରକାଶ ଶାଫ୍ଟର ‘ସଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ସ’ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠାରେ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।"

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁଧାର ନେଇ ଏକ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତେବେ ଆଇସିସି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୭ରେ ସମୁଦାୟ ୬ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଏହା ୧୪ରୁ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ସହ ଶୀର୍ଷ ର‍୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ର‍୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ରୋଜର ଫେଡେରରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ‘ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍’ ସମ୍ମାନ, କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ; ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

ଆଇସିସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ନେବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟୋଜକ ଦେଶର ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଆଇସିସି ବୋର୍ଡର ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଆଇସିସି ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆୟୋଜନ ଦୌଡ଼ରେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି।

TAGGED:

CHAMPIONS TROPHY HOSTING RIGHTS
SRI LANKA CRICKET
CRICKET NEWS IN ODIA
ଆଇସିସି ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି
WOMENS CHAMPIONS TROPHY 2027

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.