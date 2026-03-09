ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ‘ସାରଥି’ ଗ୍ୟାରି କର୍ଷ୍ଟେନ୍; ଜୟସୂରିୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କୋଚ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟର ତଥା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଗ୍ୟାରି କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।
Published : March 9, 2026 at 8:05 PM IST
Sri Lanka New Head Coach: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ସନତ ଜୟସୂରିୟା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (SLC) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟର ତଥା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ କରାଇଥିବା ଗ୍ୟାରି କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।
୨ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ।
JUST IN - Gary Kirsten has been appointed as the Head Coach of the Sri Lankan Men's Team.— Cricbuzz (@cricbuzz) March 9, 2026
The former South African player has signed a two-year contract. pic.twitter.com/W2r6fnwUUA
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ‘ସାରଥି’ ହେବେ କର୍ଷ୍ଟେନ୍
୨୦୧୧ରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ କରାଇଥିବା କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ୨୦୨୪ରେ ମାତ୍ର ୬ ମାସ ପାଇଁ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କୋଚ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ଭଳି ଦଳଠାରୁ ହାରିବା ପରେ କର୍ଷ୍ଟେନ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, "ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି।" ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ (PCB) ସହ ମତଭେଦ ହେବାରୁ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଭରସା କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା?
କର୍ଷ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୧୩ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-୧ ଦଳ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।
Sri Lanka appoints Gary Kirsten as new men’s head coach! 🏏🇱🇰— CRICONE (@cricone__) March 9, 2026
Gary Kirsten takes charge as Sri Lanka’s new men’s team head coach, bringing vast international coaching experience to the island nation. #cricone pic.twitter.com/7UfSIxmJ7A
କେବଳ ଜଣେ କୋଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ‘ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ପରଫରମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର’ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ସେଥିରେ କର୍ଷ୍ଟେନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେ ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନରେ ୧୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ଏବଂ ୩୪ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ କିପରି ଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଦଳ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, ଓମାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରୁ ବିଦାୟର କାରଣ ସାଜିଥିଲା।