ETV Bharat / sports

ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପିସିବିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ଭାରତ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ପିସିବିକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି।

Sri Lanka Cricket writes to PCB
ପିସିବିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Lanka Cricket writes to PCB: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି (୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ) ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ୧୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମଧାନ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ୨୦୦୯ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି।

ପିସିବିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ

ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ଚିଠିରେ ପସିବିର କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଅତୀତର କରିଥିବା ସମର୍ଥନ କଥା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ବୋର୍ଡକୁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଚିଠିରେ ପିସିବିକୁ କ’ଣ ଲେଖିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ?

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, "ଆମେ ରେକର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଅପରେସନାଲ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।" ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ନ ଖେଳେ, ତେବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିବ।"

ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ନ କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଆଧାରରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

WPL 2026 ଫାଇନାଲରେ RCB ରଚିଲା ଇତିହାସ, କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ

IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର କହିଲେ- ଆମେ ମନା କରିନାହୁଁ...

TAGGED:

SRI LANKA CRICKET WRITES TO PCB
T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS PAKISTAN T20 WORLD CUP
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ
SRI LANKA CRICKET WRITES TO PCB

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.