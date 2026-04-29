ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ହଟଚମଟ, ବୋର୍ଡକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା

Sri Lanka Cricket Board: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ହଟଚମଟ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 4:04 PM IST

Sri Lanka Cricket Board, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଶାମ୍ମି ସିଲଭା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଇସ୍ତଫା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ବୋର୍ଡର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ସିଲଭା ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ବଢୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାର ଦିସାନାୟକେଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମୂହିକ ବୁଝାମଣା ପରେ ଏମାନେ ନିଜ ପଦ ଛାଡିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗମାଗେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୭୩ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଇନ ସଂଖ୍ୟା ୨୫ ର ଧାରା ୩୧ ଏବଂ ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ।" ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ସିଲଭା ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାତୀୟ ଦଳର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସରକାର ସିଲଭାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ।

ସିଲଭା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ୨୦୧୯ରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୧, ୨୦୨୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ନିଦ୍ୱର୍ନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସିଲଭା ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ର ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୨୫ରେ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବେ ବୋର୍ଡ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ କମିଟି ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏରନ୍ ବିକ୍ରମରତ୍ନେ ନେବେ। ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସିଦାଥ ୱେଟ୍ଟିମୁନି ଏବଂ ରୋଶନ ମହାନାମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସେଟଅପ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

