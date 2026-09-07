ଭାରତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍ରେ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
Published : September 7, 2026 at 9:37 AM IST
Women's Asia Cup 2026: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ୧୧୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍ରେ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଏକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୧୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଶୋଭନା ମୋସ୍ତାରୀ ସର୍ବାଧିକ ୩୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଥିଲେ। ଶୋଭନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲାରା ଅଖ୍ତର ୨୬, ଜୁଭେରିଆ ଫିରଦୋସ ଓ ଫାହିମା ଖାତୁନ ୧୪ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଚାମୁଡି ପ୍ରବୋଧା ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐰𝐢𝐜𝐤𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐠𝐞𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚 ~ 𝐰𝐡𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐮𝐧𝐛𝐞𝐚𝐭𝐞𝐧 🇱🇰— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2026
Bangladesh will now face UAE in their final group stage fixture ~ in what will be a virtual quarter-final! pic.twitter.com/RzR4hC75Wc
ଏହାପରେ ୧୧୫ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ ଓଭରରେ ବିଶ୍ମୀ ଗୁଣରତ୍ନେ ଏବଂ କବିଶା ଦିଲହାରୀ ଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଦଳର ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପକ୍କଡ଼ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ନୀଳକ୍ଷିକା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୮ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ୩ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୮ତମ ଓଭରରେ ୧୬ ରନ୍ ଏବଂ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୯ତମ ଓଭରର ଦ୍ଵିତୀୟ ବଲ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୮ ରନ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବିଜୟ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି।