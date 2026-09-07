ETV Bharat / sports

ଭାରତ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍‌ରେ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

Womens Asia Cup 2026 Sri Lanka in semifinal
ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women's Asia Cup 2026: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୦ମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ୧୧୫ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍‌ରେ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଏକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୧୧୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ତରଫରୁ ଶୋଭନା ମୋସ୍ତାରୀ ସର୍ବାଧିକ ୩୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରହିଥିଲେ। ଶୋଭନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲାରା ଅଖ୍ତର ୨୬, ଜୁଭେରିଆ ଫିରଦୋସ ଓ ଫାହିମା ଖାତୁନ ୧୪ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଚାମୁଡି ପ୍ରବୋଧା ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହାପରେ ୧୧୫ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ମ ଓଭରରେ ବିଶ୍ମୀ ଗୁଣରତ୍ନେ ଏବଂ କବିଶା ଦିଲହାରୀ ଆଉଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଦଳର ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୪୪ ରନ୍‌ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶର ପକ୍କଡ଼ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ନୀଳକ୍ଷିକା ସିଲ୍ଭାଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୮ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାଇଁ ଶେଷ ୩ ଓଭରରେ ୨୯ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ୧୮ତମ ଓଭରରେ ୧୬ ରନ୍ ଏବଂ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୯ତମ ଓଭରର ଦ୍ଵିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୮ ରନ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ବିଜୟ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Explainer: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ ଧମକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶ?

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରନ୍-ଅପ୍! ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟର

TAGGED:

SRI LANKA VS BANGLADESH
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍
ଏସିଆ କପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍
WOMENS ASIA CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.