ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଆଇସିସି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ
22 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
Published : September 29, 2026 at 4:45 PM IST
Sri Charani ICC Ranking: ଭାରତର 22 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର୍ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ବଳରେ ସେ 817 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବୋଲରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହାସହ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗାନ୍ ଶଟ୍ଙ୍କ 806 ପଏଣ୍ଟର ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ପ୍ରାୟ ଆଠ ବର୍ଷ ହେବ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି କାରାନାମା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତକୁ 8ମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତାଇବାରେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 12 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 20 ରନ୍ ଦେଇ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ବଦଳରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 72 ରନ୍ରେ ଜିତି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହାସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚରଣୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟିଂ ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳା ବୋଲର:
- ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ (ଭାରତ) - 817
- ମେଗାନ୍ ଶଟ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - 806
- ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - 802
- ଶବନୀମ୍ ଇସମାଇଲ୍ (ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା) - 781
- ଶେଲି ନିଟ୍ସକେ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - 780
ମହିଳା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ମେଗାନ୍ ଶୁଟ୍ 807 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ୍ 802 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
𝑨 𝒏𝒆𝒘 𝒉𝒊𝒈𝒉 👑— ICC (@ICC) September 29, 2026
Sree Charani makes history by achieving the highest-ever rating in the ICC Women’s T20I Bowling Rankings 🔥
More ➡️ https://t.co/DRhzRVVqfy pic.twitter.com/6qfadC4XeP
ଆଇସିସି ବୋଲରମାନଙ୍କ ଟି20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା ବଜାୟ ରହିଛି। ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 754 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଟି20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେ ଟପ୍-5 ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 754 ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବେଥ୍ ମୁନି ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।