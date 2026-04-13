SRH vs RR: ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

SRH vs RR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୧ତମ ମୁକାବିଲା ଆଜି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

IPL 2026 SRH vs RR Today Match
ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 9:47 AM IST

SRH vs RR IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୧ତମ ମୁକାବିଲା ଆଜି (୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍) ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଉଭୟ ଦଳରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳାଳି ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କେଉଁ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୧ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ କିଛି ମାତ୍ରାରେ SRH ଆଡକୁ ଢଳି ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ SRH ବନାମ RR ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ଦଳର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମୋଟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ସମସ୍ତ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟେବୁଲ୍ ଟପର୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ SRH କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳକୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ SRH ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଅଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଆସିଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଟରମାନେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରନ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍, ରବି ସିଂ, ଶୁଭମ ଦୁବେ, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ଆଦାମ ମିଲନେ, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, କୁଲଦୀପ ସେନ୍, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକ, କ୍ୱେନା ମାଫାକା, ବିଘ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ଅମନ ରାଓ ପେରାଲା।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ସଲିଲ ଆରୋରା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଈଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ଲିୟାମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଶିବମ୍ ମାଭି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍, ଜୀଶାନ ଅନସାରୀ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ସାକିବ ହୁସେନ୍, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଓଙ୍କାର ତାରମାଲେ, ଅମିତ କୁମାର।

