SRH vs RR: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିଜୟ ରଥ ଅଟକାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ; ୫୭ ରନରେ ଜିତିଲା ସନରାଇଜର୍ସ

SRH vs RR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 12:45 AM IST

SRH vs RR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୧ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସୋମବାର (୧୩ ଏପ୍ରିଲ୍) ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୬ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ପୂରା ଦଳ ୧୯ ଓଭରରେ ୧୫୯ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ। ତଥାପି ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚଳିତ ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଟିକେ ମନ୍ଥର ରହିଥିଲା। ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲରମାନେ ମାନେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଖେଳାଳି ମାନେ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୦୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଜର ଗତି କମିବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ କରିଥିଲା। ୧୬ ରୁ ୨୦ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୦ ଓଭର ସରିବା ବେଳକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୯୧ ରନର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୨୮ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଓ ରିୟାନ ପରାଗ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।

୨୧୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଦଳ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରରେ ଦଳ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲରମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୩୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ଦଳ ୧୯ ଓଭରରେ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଥିସହିତ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୫୭ ରନରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ୬୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୪୫ ରନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ୨୫ ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗ ଓ ସାକିବ ହୁସେନ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ବୋଲର ୪ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ସାଜିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

