ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଡବଲ୍ ଝଟକା: ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 4:06 PM IST

BCCI Fines Pat Cummins, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଦଳକୁ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ବରଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ କେବଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। କମିନ୍ସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଧିନାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହି ନିୟମର ଶିକାର ହୋଇ ଜରିମାନା ଭରିସାରିଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର (୧୨ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ତାସର ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ୧୬୯ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪.୫ ଓଭରରେ ୮୬ ରନ୍‌ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୯୬ ରନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟର ବୋଲରମାନେ ଏଥର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସେହି ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାଜୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବୋଲରମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଗିସୋ ରବାଡା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପାୱାରପ୍ଲେରେ ହିଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚାରିଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନ ପଠାଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗତିପଥ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କାରଣ ୨୦୨୪ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦଳ ୨୦୦ ରୁ କମ୍ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଛି। ପଡ଼ିଆରେ ଖରାପ ଶଟ୍ ଚୟନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା।

ଏତେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜରିମାନା ଲାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜରାଟର ବୋଲରମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ଚମତ୍କାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ କମିନ୍ସ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୫-୬ଟିରେ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ରିଦିଙ୍ଗ୍ ରୁମ୍ (ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ) ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ଓ ବିଜୟ ରଣନୀତିକୁ ଫେରିଆସନ୍ତୁ।

