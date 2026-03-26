SRH ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ପାଟ୍ କମିନ୍ସ? ନିଜେ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଶିବିରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।

Pat Cummins IPL 2026 Injury Update
ପାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
Published : March 26, 2026 at 10:01 AM IST

Pat Cummins IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଶିବିରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା (Lumbar Stress) ଯୋଗୁଁ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଉଛି ଯେ, କମିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ରିହାବ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।

କମିନ୍ସଙ୍କ କମବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍?

ନିକଟରେ 'ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ' ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କମିନ୍ସ ନିଜ ଆଘାତ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି। କମିନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇପିଏଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତି ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ (Second Half) ଏବଂ ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବି।"

କିପରି ରହିଛି କମିନ୍ସଙ୍କ ଆଘାତର ଇତିହାସ?

ପାଟ୍ କମିନ୍ସ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରଥମ କରି ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ 'ଛୋଟ ସେଟ୍‌ବ୍ୟାକ୍' ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି।

ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। କମିନ୍ସ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଇଶାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କଳାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଶାନ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଭଲ। ଇଶାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି।

ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଓ ଦଳର ରଣନୀତି

ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ କମିନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ବେଳେ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଇଂରାଜୀରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ସିନିୟର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (ଇଶାନ କିଶନ) ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କେବେ କମିନ୍ସ ପୂରା ଲୟରେ ବୋଲିଂ କରିବେ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମି ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

