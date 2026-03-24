ETV Bharat / sports

SRH ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଜାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କ ବଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍

IPL 2026: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଂଲଣ୍ଡର ବାମହାତୀ ପେସ୍ ବୋଲର ଡେଭିଡ୍ ପେନଙ୍କୁ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

David Payne Joins SRH
ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍ ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

David Payne Joins SRH, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ IPL 2026। କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୨୦୧୬ ଚାମ୍ପିଅନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଜାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ ଚଳିତ ସିଜନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଂଲଣ୍ଡର ବାମହାତୀ ପେସ୍ ବୋଲର ଡେଭିଡ୍ ପେନଙ୍କୁ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

୧.୫ କୋଟିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ପେନ୍‌ଙ୍କୁ ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସଙ୍କୁ ଦଳ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁରା ସିଜନ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଡୱାର୍ଡସ ନୁହଁନ୍ତି, ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଈଶାନ କିଷାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।

ଟି-୨୦ରେ ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍‌ଙ୍କ ଦବଦବା

ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ (ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ODI), ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ବୋଲର। ୨୩୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସେ ୩୦୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ୮.୦୩ ରହିଛି, ଯାହା ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

BBL ହିରୋରୁ ଏବେ IPL ରଣାଙ୍ଗନ

ସନରାଇଜର୍ସ ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍ ଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଗ୍ ବ୍ୟାସ୍ ଲିଗ୍ (BBL)। ପର୍ଥ ସ୍କର୍ଚର୍ସକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବାରେ ପେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ।

KKR ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସୌରଭ ଦୁବେ

ଏହା ସମେତ ଆହତ କାରଣରୁ ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ KKR ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୌରଭ ଦୁବେଙ୍କୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ BCCI ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ,ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍ ନିଜର ଏହି ଦମଦାର୍ ଫର୍ମକୁ ଆଇପିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।

TAGGED:

DAVID PAYNE JOINS SRH
SRH INJURY UPDATE
IPL 2026
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ
DAVID PAYNE IN FOR IPL 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.