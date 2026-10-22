ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଖେଳ ଶେଷ! ୮ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅନାହତ
Anahat Singh: ଅନାହତ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 22, 2026 at 12:48 PM IST
Silicon Valley Open: ଭାରତର ଯୁବ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଖେଳାଳି ଅନାହତ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଅନାହତ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଓପନରେ ମିଶରର ୮ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନୁର୍ ଅଲ୍ ଶେରବିନିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ୧୫ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଅନାହତ, ତୃତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶେରବିନିଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୦ ମିନିଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଅନାହତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶେରବିନିଙ୍କୁ ୧୧-୮, ୧୧-୮, ୧୧-୭ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତିନିଟି ଯାକ ଗେମରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମିଶରର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ।
ଶେରବିନି ୮ ଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅନାହତଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଅନାହତ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
Singh-sational 🤩 18-year-old @Anahat_Singh13 has claimed the biggest win of her career, beating 8-time World Champion Nour ElSherbini to reach the @SVOpenSquash quarter finals 👏 🇮🇳 Anahat Singh beats [1] Nour ElSherbini 🇪🇬 3-0: 11-8, 11-8, 11-7 (30m) https://t.co/w02gBVaLVB— PSA Squash Tour (@PSASquashTour) October 22, 2026
ଅନାହତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ, କାରଣ ସେ ନିଜଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୧୮ ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଓପନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକାର ରେଡ୍ଉଡ୍ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ୧,୪୩,୫୦୦ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପିଏସଏ (PSA) ଗୋଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅନାହତଙ୍କ ସାମ୍ନା ମିଶରର ସଲମା ହନିଙ୍କ ସହ ହେବ, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ୧୪ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେରବିନିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଅନାହତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଉପରେ ଅନାହତଙ୍କର ନଜର ରହିବ।
ଶେରବିନିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଅନାହତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସଲମା ହନିଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଲୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ।
ବିଜୟ ପରେ ଅନାହତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଏଭଳି ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ଶିଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ହାସଲ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ।"
ଅନାହତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଜୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ରଣନୀତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କାମ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଖେଳିଲି। ମୁଁ ଜିତିଯାଇଛି ବୋଲି ଏବେ ବି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ।"