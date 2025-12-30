ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀ, କହିଲେ 'ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ଜରୁରୀ'
ଅନୁଗୋଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ।
Published : December 30, 2025 at 1:07 PM IST
State Level Football Tournament Angul ଅନୁଗୋଳ: 'ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡା ଭତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଘଟିଛି । ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡା ବିକାଶ ଦିଗରେ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଯାହା ହେବା କଥା ।' ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଧାବିକା ତଥା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡର ପତାକାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦୂତୀ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କ୍ଳବ ଚାମ୍ପିଅନ:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଅଷ୍ଟକୀଳା ଫୁଟବଲ କ୍ଳବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଅଷ୍ଟକୀଳା ଦଳକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ଝାରସୁଗୁଡା କ୍ଳବ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ମଜା ନେଇଥିଲେ । ଗତ ୧୪ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପ୍ରସାର ସହ ଖେଳାଳୀ ତିଆରି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ।
ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳୀ ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏପରି ପ୍ରତିଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।"
ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ । ଏହା ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ । ଏଠାକାର ଲୋକେ କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ ବରଂ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନାମ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ।"
ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ । ଲୋକେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ।~ ବିଜେତା ଖେଳାଳୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ