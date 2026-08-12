ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସସପେଣ୍ଡ କଲା କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଏହାର ମାନ୍ୟତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
Published : August 12, 2026 at 7:18 PM IST
Sports Ministry Suspends TTFI: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଏହାର ମାନ୍ୟତାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘକୁ ଏହି ଖେଳର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଜ ଆଦେଶରେ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଆଶାନୁରୂପ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଇଟିଟିଏଫ (ITTF) ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଆଇଓଏ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଆଡ-ହକ କମିଟି ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ ଏବଂ TTFI ରେ ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚା ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ।
କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଇଓଏ (IOA) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଆଡ-ହକ କମିଟି ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ। TTFI ରେ ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚା ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ।
#News | 🚨 The Sports Ministry on Wednesday suspended the recognition of the Table Tennis Federation of India (TTFI).— The Bridge (@the_bridge_in) August 12, 2026
The ministry cited TTFI's failure to conduct its elections on time and an “unsatisfactory response” to an earlier show cause notice as reasons for the… pic.twitter.com/LE5SFgiudm
ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘନା ଅହଲାୱତ TTFI ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଏହାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସଭାପତି। ଅହଲାୱତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗତ କେଇ ମାସ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି କମଲେଶ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ମେହେଟ୍ଟା ଏହି ମାମଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସସପେନସନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ମନିକା ବାତ୍ରାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବା କାରଣରୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା। ମନିକା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାଯାଇଥିବା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନୁଚିତ ଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ TTFI ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଏହାକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ TTFI ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ। ମହାସଂଘକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।