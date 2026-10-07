ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଅମିତ ଓ ଶୀଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର
ଦୁଇ ଓଡିଆ ଖେଳାଳି ସମେତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ କହିଲେ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 7, 2026 at 3:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାପାନରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ (LA28) ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶୀଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ । ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶ୍ରୀ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ।— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) October 7, 2026
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ । ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ।"
ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ହକି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହକି ଦଳର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ ଅମିତ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ । ଅମିତଙ୍କ ଡିଫେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଟାକିଂ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଲ୍ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ: ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ ମୋହନ ସରକାର-
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି । ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପୁରୁଷ ହକିରେ ପଞ୍ଚମଥର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିନେଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହକି ଦଳର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ ଅମିତ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର