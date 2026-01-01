ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଠାରୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2026ରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
2026 ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା: 2025 ପରି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025 ବର୍ଷ କ୍ରୀଡା ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବର୍ଷ ଥିଲା । ବିଦାୟୀ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଦଳ ଟାଇଟଲ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । 2025 ଆରମ୍ଭରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ RCB ପ୍ରଥମ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା । ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ 2026ରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହେବ, ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ର FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 2026 ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ।
ICC ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
2026 ବର୍ଷ ICC ଅଣ୍ଡର-19 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 16ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଖେଳାଯିବ ।
ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 20ଟି ଦଳ ଏହି T20 ବିଶ୍ୱକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ସର୍ବବୃହତ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ 2026ରେ ଖେଳାଯିବ । ଜୁନ୍ 11ରୁ ଜୁଲାଇ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବେ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 48ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ର 16ତମ ସଂସ୍କରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 14 ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖେଳାଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ଡ ହକି ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2026 ପାଇଁ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସବୁଦିନ ପରି, ଏହି ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗର 10ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ 2026
ଶୀତକାଳୀନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଫେବୃଆରୀ 6 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟାଲୀର ମିଲାନର କୋର୍ଟିନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ (ଟେନିସ୍)
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯିବ ।
ୱିମ୍ବଲଡନ୍ (ଟେନିସ୍)
ସେହିପରି ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁନ୍ ୨୯ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
UEFA ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଫୁଟବଲରେ UEFA ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମେ ୩୦, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଙ୍ଗେରିର ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026
ICC ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଖେଳାଯିବ । ଏଥର ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆୟୋଜନ କରିବ ।
ୱିଣ୍ଟର ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ
ଶୀତକାଳୀନ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଇଟାଲୀର ମିଲାନ୍ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ ।
