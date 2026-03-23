ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଜଲୱା; ଜିତିଲେ ଡବଲ ଗୋଲ୍ଡ,ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Pramod Bhagat: ସ୍ପେନର ଭିଟୋରିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ସ୍ପାନିଶ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ-୨୦୨୬'ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଜଲୱା (Etv Bharat (File Photo))
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 12:48 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 12:54 PM IST

Spanish Para Badminton, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁଣିଥରେ ଉଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ସ୍ପେନର ଭିଟୋରିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ସ୍ପାନିଶ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ-୨୦୨୬'ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ତଥା ପାରାଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ (Pramod Bhagat) ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରି ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ସୁକାନ୍ତ କଦମ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଦୁଇଟି ସୁନା ଓ ଗୋଟିଏ ରୂପା

ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL3) ବର୍ଗର ଫାଇନାଲରେ ଏକ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଦେଶର ଖେଳାଳି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫୧ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରମୋଦ ୨୧-୧୭, ୧୦-୨୧ ଓ ୨୧-୧୮ ସେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।

କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନୁହେଁ, ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ନିଜର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମନୀଷା ରାମଦାସଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ବ୍ରାଜିଲର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଜବରଦସ୍ତ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ୧୩-୨୧, ୨୧-୧୨ ଓ ୨୧-୧୯ ସ୍କୋରରେ ବାଜି ମାରିନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁକାନ୍ତ କଦମଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଏକ୍ସ' ଜରିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।"

ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରମୋଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଦୁଇଟି ସୁନା ଜିତିବା ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।"

ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ଦମଦାର ବିଜୟ

ଅନ୍ୟପଟେ ସୁକାନ୍ତ କଦମ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ (SL4) ଫାଇନାଲରେ ସେ କୋରିଆର ଚୋ ନଦାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟରେ ୨୧-୧୬ ଓ ୨୧-୧୭ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ପଦକ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଦବଦବା

ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି:

  • ନୀତିଶ କୁମାର: ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଡବଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ।
  • ମନୀଷା ରାମଦାସ: ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ (SU5) ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ।
  • ରୁଥିକ ରଘୁପତି: ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ।
  • ଥୁଲାସିମତି ମୁରୁଗେସନ: ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ।

ଏହା ସହିତ ଜଗଦୀଶ ଦିଲ୍ଲୀ, ନୀରଜ, ଶିବମ ଯାଦବ ଏବଂ ଜତିନ ଆଜାଦ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

Jayanti Behera: ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 'ସୁନା ଝିଅ'; ବାହାଘର ପରେ ବି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି

Lokesh Mantra: ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ; ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଲୋକେଶ

୨୪ତମ ଜାତୀୟ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସର ସଫଳ ସମାପ୍ତି; ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ

