ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ: ଗୋଲକିପରଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ପରେ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
Jesus de Migue: ଗୋଲକିପର ଜିସସ୍ ଓଭୋନୋଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
Published : November 3, 2026 at 5:08 PM IST
Jesus de Miguel Death: ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ପେନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ ରେ ଖେଳୁଥିବା କ୍ଲବ୍ ସିଡି ଟେନେରିଫ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। 30 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ସୋମବାର ଦିନ ଆଣ୍ଡୋରା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଲକିପର ଜିସସ୍ ଓଭୋନୋଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସୋମବାର ଦିନ ଏସ୍ତାଦିଓ ହେଲିଓଡୋରୋ ରୋଡ୍ରିଗ୍ଜ ଲୋପେଜ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେନେରିଫ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡୋରା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡରେ ବଲ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଣ୍ଡୋରାର ଗୋଲକିପର ଜିସସ୍ ଓଭୋନୋଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।
ଧକ୍କା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ ମଇଦାନରେ ହିଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହଲଚଲ ହୋଇନଥିଲେ। ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଅନେକ ମିନିଟ୍ ଧରି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦ୍ଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ସିପିଆର୍ (CPR) ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ପୁଣି ଚାଲୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରେଫ୍ରି ଆଣ୍ଡୋରାର ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରେଡ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଝିରୁ ହିଁ ବାତିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନୁଏଷ୍ଟ୍ରା ସେନୋରା ଡେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲାରିଆର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଗତ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 8 ଟାରେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଫୁଟବଲର୍ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
🚨 Tragic news from Spain. Tenerife striker Jesús de Miguel has reportedly died following a collision with Andorra goalkeeper Jesús Owono during their match. He suffered a cardiac arrest on the pitch and received emergency CPR before being taken to hospital. Absolutely heartbreaking. Rest in peace, Jesús. 🕊️🙏— OG Mark messiah (@markmessiah04) November 3, 2026
ଟେନେରିଫ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ
ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ଙ୍କ ନିଧନ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସିଡି ଟେନେରିଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର୍ କରିଛି। କ୍ଲବ୍ ଲେଖିଛି, "ଆମ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଗଳାରେ କିଛି ଅଟକି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଏହା ସତ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସିଡି ଟେନେରିଫ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ ଆଲାମେଡାଙ୍କ ନିଧନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8 ଟାରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି।"
କ୍ଲବ୍ ଆଗକୁ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଅସୀମ ଦୁଃଖକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ ଓ ଟେନେରିଫ୍ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କ୍ଲବ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି ଯେ, ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସମବେଦନା ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
🚨 Jesús de Miguel, Tenerife striker, suffered a cardiac arrest following a collision with Andorra’s goalkeeper. He was rushed to hospital and is now in serious but stable condition. Wishing him a speedy and full recovery! 🙏❤️ https://t.co/1ASkHj2hvf— GUMATUMMAI (@GUMATUMMAI) November 3, 2026
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲା ସ୍ପେନିଶ୍ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ
ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ଙ୍କ ନିଧନରେ ରୟାଲ୍ ସ୍ପେନିଶ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ (RFEF) ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ମହାସଂଘ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସିଡି ଟେନେରିଫ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଣ୍ଡୋରା ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କ୍ଲବ୍ ଜିସସ୍ ଡି ମିଗୁଏଲ୍ଙ୍କ ପରିବାର, ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ବନ୍ଧୁ ଓ ସିଡି ଟେନେରିଫ୍ ପ୍ରତି ନିଜର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସ୍ପେନିଶ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ଖେଳ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।