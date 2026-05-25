ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୨୬ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କଲା ସ୍ପେନ, ଆହତ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ୟାମାଲ୍‌ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

FIFA World Cup 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସ୍ପେନ ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୨୬ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କଲା ସ୍ପେନ (gettyimages)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 25, 2026 at 8:21 PM IST

Spain Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସ୍ପେନ ନିଜର ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଦଳ ଚୟନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏଥର ସ୍ପେନ ଦଳରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ସ୍ପେନର ୯୨ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଲେ ଘଟି ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ଲବ 'ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ'ର ଜଣେ ବି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଚଳିତ ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନରେ ରିଆଲ ମାଦ୍ରିଦ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଦଳ ଚୟନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।

୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଡିଫେଣ୍ଡର ଡିନ ହୁଇଜସେନ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା ରେସ୍ ରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ଲୁଇସ ଡେ ଲା ଫୁଏନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ପାଉ କୁବାର୍ସି, ଆୟମେରିକ ଲାପୋର୍ଟେ ଏବଂ ଏରିକ ଗାର୍ସିଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା ଦେଖାଇଛନ୍ତି।

ଆହତ ସମସ୍ୟା ଓ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଆର୍ସେନାଲର ତାରକା ମିଡଫିଲ୍ଡର ମିକେଲ ମେରିନୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ଘୋଷଣା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରବିବାର (୨୪ ମଇ) କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜର ଫିଟନେସ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ କୋଚ୍ ଫୁଏନ୍ତେ ବାର୍ସିଲୋନା ଓ ଆଥଲେଟିକୋ ମାଦ୍ରିଦରୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏରିକ ଗାର୍ସିଆ ଏବଂ ମାର୍କ ପ୍ୟୁବିଲଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଥଲେଟିକୋର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ରବିନ ଲେ ନର୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏଥର ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ୟୁରୋ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବାର୍ସିଲୋନାର ଯୁବ ସେନସେସନ ଲାମିନ ୟାମାଲ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ ବିଲବାଓର ନିକୋ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ନିକୋ ୱିଲିୟମ୍ସ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଫିଟନେସ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଲାମିନ ୟାମାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଜନିତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ସହ ଜୁଝୁଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆହତ ହୋଇ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି।

ଚଳିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ପେନକୁ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏଚ୍' ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ପେନ ସହିତ ନବାଗତ କେପ୍ ଭର୍ଡେ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଉରୁଗୁଏ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ କେପ୍ ଭର୍ଡେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୨୧ରେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସ୍ପେନର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଗୋଲକିପର: ଉନାଈ ସିମୋନ, ଡେଭିଡ ରାୟା, ଜୋନ ଗାର୍ସିଆ।

ଡିଫେଣ୍ଡର: ମାର୍କ କୁକୁରେଲା, ଆଲେଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଗ୍ରୀମାଲ୍ଡୋ, ପାଉ କୁବାର୍ସି, ଆୟମେରିକ ଲାପୋର୍ଟେ, ମାର୍କ ପ୍ୟୁବିଲ, ଏରିକ ଗାର୍ସିଆ, ମାର୍କୋସ ଲୋରେଣ୍ଟେ, ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ।

ମିଡଫିଲ୍ଡର: ପେଡ୍ରି, ଫାବିଆନ ରୁଇଜ୍, ମାର୍ଟିନ ଜୁବିମେଣ୍ଡି, ଗାଭି, ରୋଡ୍ରିଗୋ ହେର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍, ଆଲେକ୍ସ ବେନା, ମିକେଲ ମେରିନୋ, ମିକେଲ ଓୟାରଜାବାଲ।

ଫରୱାର୍ଡ: ଦାନି ଓଲମୋ, ନିକୋ ୱିଲିୟମ୍ସ, ୟେରେମି ପିନୋ, ଫେରାନ ଟୋରେସ, ବୋର୍ଜା ଇଗ୍ଲେସିଆସ, ଭିକ୍ଟର ମୁନୋଜ, ଲାମିନ ୟାମାଲ।

