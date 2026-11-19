ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ; ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେଲେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଜୁଆନ୍ ମାଟା
Juan Mata Retires: ଜୁଆନ୍ ମାଟା ନିଜର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ପେନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।
Published : November 19, 2026 at 11:04 AM IST
Juan Mata Retires: ସ୍ପେନକୁ 2010 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଜୁଆନ୍ ମାଟା ଫୁଟବଲରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ମାଟା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍, ୟୁଇଏଫଏ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ୟୁଇଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ୟୁଇଏଫଏ ୟୁରୋପା ଲିଗ୍ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
ମାଟା ବୁଧବାର ଦିନ (18 ନଭେମ୍ୱର) ସ୍ପେନର ଓଭିଏଡୋ ସ୍ଥିତ ଯୁଭେଣ୍ଟୁଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ମାଟା କହିଛନ୍ତି, "ଫୁଟବଲ କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ପେସାଦାର ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫୁଟବଲର ହେବା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।"
ଜୁଆନ୍ ମାଟାଙ୍କ ଫୁଟବଲ କ୍ୟାରିୟର
ଜୁଆନ୍ ମାଟା ନିଜର ଫୁଟବଲ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦର ଯୁବ ଦଳରୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଟାକିଂ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ 2008 ରେ ଭାଲେନ୍ସିଆ ସହିତ କୋପା ଡେଲ୍ ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। 2011 ମସିହାରେ ମାଟା ଇଂଲିଶ କ୍ଲବ୍ ଚେଲସିର ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାମଫୋର୍ଡ ବ୍ରିଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ 2012ରେ ଚେଲସିର ଐତିହାସିକ ୟୁଇଏଫଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଚେଲସି ବାୟର୍ନ ମ୍ୟୁନିକକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଟା ଚେଲସି ସହିତ ୨୦୧୨ରେ ଏଫ୍.ଏ. କପ୍ ଏବଂ 2013 ରେ ୟୁଇଏଫଏ ୟୁରୋପା ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।
8️⃣♾️ Thank you for everything, @JuanMata8 ❤️ https://t.co/AuOn0M5BVd— Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026
ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ମାଟା ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଆଠ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଲବର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୮୫ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଟି ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମାଟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମଞ୍ଚେଷ୍ଟର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସହିତ 2016ର ଏଫ୍.ଏ. କପ୍, 2017ର ୟୁରୋପା ଲିଗ୍, ଲିଗ୍ କପ୍ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସିଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ମାଟା ତୁର୍କୀର କ୍ଲବ୍ ଗାଲାତାସରାୟ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ 2022-23 ସିଜନରେ ଦଳକୁ ଲିଗ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜାପାନର କ୍ଲବ୍ ଭିସେଲ୍ କୋବେ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୩ରେ ଜେ-ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ।
🚨🇪🇸 Juan Mata has retired from professional football. 🏆 World Cup: 2010 🏆 EURO: 2012 🏆 Champions League: 2012 🏆 Europa League: 2013, 2017 🏆 FA Cup: 2012, 2016 🏆 Japanese League 🏆 Turkish League https://t.co/eti2Tu1x1p— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ମାଟାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ସେ ସ୍ପେନର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପିଢ଼ିର ଅଂଶ ଥିଲେ, ଯିଏ 2008 ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ମାଟା ସ୍ପେନ ପାଇଁ 41ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳି 10ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 2008 ଏବଂ 2012ରେ ୟୁରୋପୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2010ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ସ୍ପେନୀୟ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ୟୁରୋ 2012ର ଫାଇନାଲରେ ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ପେନର 4-0 ଗୋଲର ଶାନଦାର ବିଜୟରେ ମାଟା ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
Juan Mata has announced his retirement from football. What a player. 💙 https://t.co/5x7T28KXBY— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 18, 2026
ମାଟା ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ଲବ୍ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଏହି କ୍ଲବ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। 2025-26 ସିଜନରେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 24ଟି ମୁକାବିଲାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 13ଟି ଆସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଲିଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନି ୱାରେନ୍ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲିଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେମେକର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିର ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ପେନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ, ଜାପାନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଜୁଆନ୍ ମାଟା ଏବେ ପେସାଦାର ଫୁଟବଲକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା ସବୁବେଳେ ଅତୁଟ ରହିବ।