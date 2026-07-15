FIFA 2026: ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ରେ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ପେନ୍
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ କରିଛି।
Published : July 15, 2026 at 9:34 AM IST
Spain vs France: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସ୍ପେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଡଲାସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମଜବୁତ ଆକ୍ରମଣ ଭାଗକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସ୍ପେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିକେଲ୍ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ୨୨ତମ ମିନିଟରେ ପେନାଲ୍ଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ର ୫୮ତମ ମିନିଟରେ ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳର ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ର ମୁକାବିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ଦଳ ସହ ହେବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଛି ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ନିଜ ଗତି ବଳରେ ସ୍ପେନିସ୍ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସ୍ପେନ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଲାମିନ୍ ୟମାଲ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବଲ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଡିଫେଣ୍ଡର ଲୁକାସ୍ ଡିଗ୍ନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଉଲ୍ କରିଥିଲେ। ରେଫରି ତୁରନ୍ତ ପେନାଲ୍ଟିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ୨୨ତମ ମିନିଟରେ ମିକେଲ୍ ଓୟାରଜାବାଲ୍ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରି ସ୍ପେନ୍କୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଗୋଲକିପର ମାଇକ୍ ମେନ୍ୟାନ୍ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଡାଇଭ୍ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ।
Spain are one step closer to glory 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସ୍ପେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ୫୮ତମ ମିନିଟରେ ଦାନୀ ଓଲ୍ମୋଙ୍କ ସହ ଚମତ୍କାର ୱାନ୍-ଟୁ ପାସ୍ ଖେଳିବା ପରେ ପେଡ୍ରୋ ପୋରୋ ଏକ ଚମତ୍କାର ଫିନିଶିଂ ସହିତ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ତଳ କୋଣକୁ ପଠାଇ ସ୍କୋରକୁ ୨-୦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ପେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କୋଚ୍ ଡେଜିରେ ଡୁଏ ଏବଂ ରୟାନ୍ ଚେର୍କିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆକ୍ରମଣ ଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ସ୍ପେନିସ୍ ଡିଫେନ୍ସକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ଉନାଇ ସିମୋନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଡିଫେଣ୍ଡର ମାର୍କ କୁକୁରେଲା ମଧ୍ୟ ଏମ୍ବାପେଙ୍କ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୁଭ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଟ୍ୟାକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍ର ସଂଗଠିତ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖେଳ ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା।
ଫାଇନାଲ୍ ସିଟି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦଳ ନିରାଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସ୍ପେନ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବ।