ETV Bharat / sports

କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର! ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ସ୍ପେନ୍‌

କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ପେନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।

Spain Cricket Team world Record
କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ସ୍ପେନ୍‌ କଲା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର! (Spain Cricket Insta: @cricket_spain)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Spain Cricket Team Record: ସ୍ପେନର ଫୁଟବଲ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ହରାଇ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେନର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏମିତି ଏକ କାରନାମା କରି ଦେଖାଇଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସ୍ପେନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାମରେ ରହିଥିଲା।

ସ୍ପେନ ୨୦୨୩ ମସିହା ପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ। ଦଳକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୨୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସ୍ପେନ ଏହି ମାମଲାରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୨୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଛି।

ଏଠାରେ ଓଭରଅଲ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ (ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦) ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍‌କୁ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜୟ। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆରେ କ୍ରମାଗତ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେନ କ୍ରମାଗତ ୨୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ମଜାଦାର ହେବ ଯେ ସ୍ପେନର ଏହି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରନ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବୋଧହୁଏ କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରାୟ ୨୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସ୍ପେନ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ।

ସ୍ପେନ ପ୍ରାୟ ୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମାମଲାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଦଳ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ୨୧ତମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସ୍ପେନ ଦଳ ଏବେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ୟୁରୋପ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସରେ ଭାଗ ନେଉଛି ଏବଂ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ:

  • ୨୪ ବିଜୟ* - ସ୍ପେନ (୨୦୨୩ - ୨୦୨୬)
  • ୨୦ ବିଜୟ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୨୦୦୩)
  • ୧୭ ବିଜୟ - ୟୁଗାଣ୍ଡା (୨୦୨୪ - ୨୦୨୫)
  • ୧୬ ବିଜୟ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୨୦୦୦ - ୨୦୦୧)
  • ୧୬ ବିଜୟ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (୨୦୦୬ - ୨୦୦୭)
  • ୧୪ ବିଜୟ - ପାକିସ୍ତାନ (୧୯୯୦)
  • ୧୪ ବିଜୟ - ପାକିସ୍ତାନ (୨୦୧୧ - ୨୦୧୨)
  • ୧୪ ବିଜୟ - ଜାପାନ (୨୦୨୩ - ୨୦୨୫)
  • ୧୩ ବିଜୟ - ପାକିସ୍ତାନ (୨୦୦୧ - ୨୦୦୨)
  • ୧୩ ବିଜୟ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (୨୦୦୮)
  • ୧୩ ବିଜୟ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ (୨୦୨୨)
  • ୧୩ ବିଜୟ - ମାଲେସିଆ (୨୦୨୨)
  • ୧୩ ବିଜୟ - ବରମୁଡା (୨୦୨୧ - ୨୦୨୩)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର: ପାକିସ୍ତାନ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍‌କୁ କାଟି ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟାଫ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Manav Suthar: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର; ମାତ୍ର ୨ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ; ୫୪୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୫୫୫୪ ରନ୍ ସହ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

TAGGED:

SPAIN CRICKET TEAM WORLD RECORD
CONSECUTIVE WINS
LATEST CRICKET RECORDS
କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ
SPAIN CRICKET TEAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.