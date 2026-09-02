ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ନର୍ଥ ଜୋନକୁ ହରାଇ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି।
Published : September 2, 2026 at 3:31 PM IST
Duleep Trophy 2026: ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଜୋନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଥିଲା। ବୁଧବାର (୨ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ନର୍ଥ ଜୋନକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ କହ୍ନେୟା ବାଧାୱନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଦଳକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରୁ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସେହି ଦଳ ହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ବିଜେତା ହେବ।
South Zone cruise into the final 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 2, 2026
They chase down 181 and beat North Zone by 7 wickets 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/AGjIStrDAT#DuleepTrophy | #SZvNZ pic.twitter.com/UXTDC4wdF4
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ମାତ୍ର ୧୯୫ ରନ୍ରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ୩୧୨ ରନ୍ର ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଏବଂ ୧୧୭ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୨୯୭ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ସାମ୍ନାରେ ୧୮୦ ରନ୍ର ଏକ ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯାହାକୁ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ ୪୩.୧ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଛି।
ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ୧୬୬ ରନ୍ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୫୧ ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।
News Alert! South Zone beat North Zone by seven wickets to enter Duleep Trophy final in Bengaluru. South to face East Zone in the title clash in Chennai. pic.twitter.com/yWDhxkdT9j— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଆରମ୍ଭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରୁ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଳ ମିଳିସାରିଛନ୍ତି। ଇଶାନ କିଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ମନେହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତିଲକ ବର୍ମା ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମନେହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଟ୍ରଫିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ।