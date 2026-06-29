'ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି...', ପରାଜୟ ପରେ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଫୁଟବଲ୍ କୋଚ୍
South Korea football: ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଦଳର ନିରାଶାଜନକ ବିଦାୟ ପରେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : June 29, 2026 at 2:26 PM IST
South Korea Coach Resigns: ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହୋଙ୍ଗ୍ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ୍-ବୋ ରବିବାର ଦିନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଫା ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଦଳର ନିରାଶାଜନକ ବିଦାୟ ପରେ ସେ ନିଜ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା। ଦଳର ଗ୍ୱାଡଲାହାରା ସ୍ଥିତ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ହୋଙ୍ଗ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେଉଁମାନେ କୋରିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।”
ହୋଙ୍ଗ୍ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କେବେ ବି ସହଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ଥରେ ମୁଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଭାଇବା। ଜନସାଧାରଣ ମୋଠାରୁ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର।”
South Korea head coach Hong Myung-bo announced his resignation on Sunday following his side's elimination from the 2026 World Cup.— Sports China (@PDChinaSports) June 29, 2026
The 57-year-old saw his team's campaign get off to a promising start with a 2-1 victory over the Czech Republic. However, South Korea then suffered… pic.twitter.com/odc8fK3jQO
ହୋଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରେ ଜୁର୍ଗେନ୍ କ୍ଲିନ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କ୍ରମାଗତ ୧୧ମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ସନ୍ ହ୍ୟୁଙ୍ଗ୍-ମିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ଦଳଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲି କାଙ୍ଗ୍-ଇନ୍ ଏବଂ କିମ୍ ମିନ୍-ଜେ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୧ ର ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲା। ଶେଷରେ ଉଜ୍ବେକିସ୍ତାନ ଉପରେ କଙ୍ଗୋର ୩-୧ ର ବିଜୟ ସହିତ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
South Korea president Lee Jae Myung says he is “utterly baffled” at the national team’s World Cup group-stage exit and called for the country’s sports ministry to investigate.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 28, 2026
President Lee appeared to criticise the South Korean football association’s (KFA) appointment of head… pic.twitter.com/cDfgQXKcrv
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଦଳର ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜେ ମ୍ୟୁଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ‘ରେଡ୍ ଡେଭିଲ୍ସ’ର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ମୁଁ କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି।”
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେତା କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ନିଆଁ ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ।”