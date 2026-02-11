ETV Bharat / sports

SA vs AFG: ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

South Africa vs Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା।

South Africa Beat Afghanistan
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

South Africa vs Afghanistan: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଖାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଗୁରବାଜ ସର୍ବାଧିକ ୮୪ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭରରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଖାନ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଖାନ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୭ ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ସୁପର ଓଭରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ହାରିଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ

ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯହାର ଜବାବରେ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବଳ ୧୯ ରନ୍‌ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରି ମ୍ୟାଚକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୪ ରନ୍ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ତଥାପି ପରାଜୟ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ଅଶ୍ୱିନ୍ କହିଲେ- 'ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ'

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ

ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝିଅର କମାଲ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ପୂଜା

TAGGED:

SOUTH AFRICA VS AFGHANISTAN
SOUTH AFRICA BEAT AFGHANISTAN
T20 WORLD CUP 2026
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
SOUTH AFRICA WIN DOUBLE SUPER OVER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.