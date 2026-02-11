SA vs AFG: ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୪ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
South Africa vs Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଆସିଥିଲା।
Published : February 11, 2026 at 3:59 PM IST
South Africa vs Afghanistan: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଖାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଗୁରବାଜ ସର୍ବାଧିକ ୮୪ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭରରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା।
An instant #T20WorldCup classic sees South Africa beat Afghanistan in a double Super Over thriller
📝: https://t.co/imSDJnHAdr pic.twitter.com/qj0IhYkAOm
ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଖାନ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଖାନ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୁପର ଓଭରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
A brilliant display of bowling from Lungi Ngidi was vital in helping South Africa edge past Afghanistan

He is the @aramco POTM
He is the @aramco POTM🏅
📝: https://t.co/imSDJnHAdr pic.twitter.com/WENxmHwmYz
ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ହାରିଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଯହାର ଜବାବରେ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ଓଭରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବଳ ୧୯ ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରି ମ୍ୟାଚକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୪ ରନ୍ ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ଥିଲା ତଥାପି ପରାଜୟ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।