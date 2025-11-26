ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଗରେ ମାଟି କାମୁଡିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ୍ୱାସ୍
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତର ସିରିଜ ପରାଜୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ସିରିଜ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । 2-0ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ବାଭୁମାଙ୍କ ଟିମ୍ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ । କ୍ୟାପଟେନ୍ ଟିମ୍ବା ବଭୁମାଙ୍କ ଟିମ୍ ଭାରତକୁ 2-0ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛନ୍ତି । ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ସିରିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଭାରତକୁ ହୋମଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଛି । ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍କୋ ଜନଶନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ସିମନ ହାର୍ମର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Simon Harmer spun a web around India with a five-wicket haul to help South Africa inch closer to a famous Test series win 🕸️#WTC27 | #INDvSA 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/3IxkrPS1mR— ICC (@ICC) November 26, 2025
ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ । ଗୌହ୍ବାଟୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାଟିକାମୁଡିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ସିରିଜ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୪୦୮ ରନ୍ରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । ୨ୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୪୦ ରନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର । ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୁରେଲ୍, ନୀତୀଶ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେନି । ୨-୦ରେ ସିରିଜ୍ ପୋଛି ନେଲା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦ. ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ।
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତର ସିରିଜ ପରାଜୟ-
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ସିରିଜ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । 2-0ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ବାଭୁମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । 408 ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 489 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 201 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ବଡ ଲିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 3ୟ ଇନିଂସରେ 5 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 260 ରନ ସ୍କୋର କରି ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଭାରତ ଆଗରେ 4ର୍ଥ ଇନିଂସରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାକୁ 549 ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ମାତ୍ର 140 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇ ସିରିଜରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ୍ୱାସ୍ ହୋଇଛି ।
South Africa seal a clinical win in Guwahati to complete a series sweep in the #INDvSA Test series 👊#WTC27 📝: https://t.co/5B1PcNj4kk pic.twitter.com/SoFCQPkNx1— ICC (@ICC) November 26, 2025
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ ବିଜୟୀ-
ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର 6ଟି ୱିକେଟ ନେବା ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଘରୋଇ ଭାରତକୁ 408 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ 2-0ରେ ଜିତି ନେଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲା । 549 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ 140 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
549 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ବି ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚା' ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 5 ୱିକେଟରେ 90 ରନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା । ହାର୍ମର ଏହି ଟ୍ରାକରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ।
South Africa win the 2nd Test by 408 runs.— BCCI (@BCCI) November 26, 2025
They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NBSFW4xtxP
4ର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ବନିମୟରେ 27 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଓପନର ରାହୁଲ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭେଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । 5ମ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ କୂଳଦୀପ ଯାଦବ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ । କୂଳଦୀପ 38 ବଲ ଖେଳି ଆଉଟ ହେବା ପରେ ଜୁରେଲ ଏବଂ ପନ୍ତ ବେଶି ସମୟ କ୍ରିଜରେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲେ । ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଓ୍ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ । ଜାଡେଜା 54 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହେବା ପରେ ସିରାଜଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ମହାରାଜା ।
