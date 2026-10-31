ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ; ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରାସ୍ତ କରି 2-1 ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
SA vs AUS: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 176 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-1 ରେ ଜିତିନେଇଛି।
Published : October 31, 2026 at 7:58 PM IST
SA vs AUS 3rd Test: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 176 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 2-1 ରେ ଜିତିନେଇଛି। କେପଟାଉନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 111 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 288 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟର ହିରୋ ସାଇମନ ହାର୍ମର ଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 16 ରନ ଦେଇ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କାଗିସୋ ରବାଡା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଦେଇ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ରେୟାନ ରିକେଲଟନ ଏବଂ ୱିଆନ ମୁଲଡର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କରିଥିଲା 329 ରନ
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 329 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ମାର୍କସ ଏକରମ୍ୟାନ୍ ସର୍ବାଧିକ 95 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଡେନ ମାର୍କରାମ 78 ରନ ଏବଂ ଡେଭିଡ ବେଡିଂହାମ 50 ରନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ସେ 72 ରନ ଦେଇ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
𝐀 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐬 💪 South Africa clinch the Cape Town Test on the final day to seal the #WTC27 series 2-1 ✨ 📝: https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/AsLqxdVI1V— ICC (@ICC) October 31, 2026
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମିଳିଥିଲା 100 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦଳ 429 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ 100 ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ 102 ରନର ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଲେକ୍ସ କେରି 80 ରନ ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା 74 ରନ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ 65 ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ସାଇମନ ହାର୍ମର ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍କୋ ୟାନସେନଙ୍କୁ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 100 ରନରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦଳ 387 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ 288 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ରେୟାନ ରିକେଲଟନ 219 ବଲରୁ 101 ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସରେ 12ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱିଆନ ମୁଲଡର 221 ବଲରୁ 115 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ମୁଲଡର ନିଜ ଇନିଂସରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 154 ରନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଗିଦାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତରଫରୁ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
A third Test five-wicket haul for Simon Harmer as South Africa inch closer to a #WTC27 series victory against Australia 💪 📝: https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/GP2EyCCON3— ICC (@ICC) October 31, 2026
288 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। କାଗିସୋ ରବାଡା ଇନିଂସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା ଏବଂ ମାର୍ନସ ଲାବୁସେନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ସମୟରେ ମାତ୍ର 5 ରନ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଲଗାତାର ନିଜର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଦଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା 60 ରନରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ 27 ରନ କରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବା ବେଳେ ନାଥନ ଲିୟନ 33ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 111 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସାଇମନ ହାର୍ମର ରହିଥିଲେ ବିଜୟର ହିରୋ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ କମାଲ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ ସାଇମନ ହାର୍ମର ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାର୍ମର 21.1 ଓଭରରେ 16 ରନ ଦେଇ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଓ ନିମ୍ନକ୍ରମକୁ ପିଚ୍ରେ ତିଷ୍ଠିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। କାଗିସୋ ରବାଡା 14 ରନ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ମରଙ୍କ ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି।