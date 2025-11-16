ETV Bharat / sports

IND vs SA: କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟକୁ 30 ରନ୍ ରେ ହାରିଲା ଭାରତ

ମାତ୍ର 124 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛାକରି ଭାରତ 93 ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2025 at 4:25 PM IST

IND vs SA ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 30 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 124 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ବୋଲରମାନେ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ମାତ୍ର 93 ରନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।

ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର (31) ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (26) ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ସାଇମନ ହାର୍ମର ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ ଜନସନ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଆଡାମ ମାର୍କରାମ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 159 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 189 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ 30 ରନର ଲିଡ୍ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ 51 ରନ୍ ଯୋଗୁଁ 153 ରନ କରିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏକ କଷ୍ଟକର ପିଚ୍ ରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ 124 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ

124 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜୟସୱାଲ (୦), ରାହୁଲ (1), ଜୁରେଲ (16), ଅଧିନାୟକ ପନ୍ତ (2), ଏବଂ ଜାଡେଜା (18) ଆଦି ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ସହିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର 22ରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ସିରିଜକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

ଏହି ବିଜୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ WTC ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନ ଖସି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହିତ ମୋଟ 66.67 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି। ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଭାରତ ଚାରିଟି ବିଜୟ, ତିନିଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ମୋଟ 54.17 ପ୍ରତିଶତ ପାଇଛି।

WTC POINTS TABLE
WTC POINTS TABLE (ICC)

କ’ଣ କହିଲେ ଗମ୍ଭୀର ?

ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ 123ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ମନୋଭାବ ଆବଶ୍ୟକ; ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ।" ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପିଚ୍ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ପାଇଲୁ।"

କେଉଁ ଖେଳାଳି ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ହିରୋ ?

ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିବା ସାଇମନ ହାର୍ମରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାର୍ମର କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜୁରେଲ, ଜାଡେଜା ଏବଂ ପନ୍ତଙ୍କ ୱିକେଟ ପାଇବାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲି; ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଭଲ ବଲ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଜିତିଥିବାରୁ ଖୁସି।"

