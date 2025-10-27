South Africa tour of India; ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଘୋଷଣା
IND vs SA: ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ।
Published : October 27, 2025 at 7:25 PM IST
South Africa tour of India: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା'ର 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତା'ର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଚୟନ ପ୍ୟାନେଲ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 14 ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ତାଙ୍କ ବାମ କାନ୍ଧ ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହରାଇବା ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ: ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା (ଅଧିନାୟକ), କରବିନ୍ ବୋସ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଟନି ଡି ଜୋରଜୀ, ଜୁବୈର ହାମଜା, ସାଇମନ୍ ହାର୍ମର୍, ମାର୍କୋ ଜେନସେନ୍, କେଶଭ ମହାରାଜ, ଏଡେନ ମାର୍କରମ, ୱିୟାନ୍ ମୁଲଡର, ସେନୁରା ମୁଥୁସାମି, କାଗିସୋ ରାବଡା, ରିୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ୍ ଏବଂ କାଇଲ୍ ଭେରେନ୍।
ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?
ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 14-18 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା'ପରେ ଦଳ ଗୌହାଟୀ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ACA ଷ୍ଟାଡିୟମ 22 ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ବିସିସିଆଇ ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।
ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି
ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ବେଳେ ବାଭୁମା ଧଳା ବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିନଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ-ଅପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଡେଭିଡ୍ ବେଡିଂହାମଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳରେ ସାଇମନ ହାର୍ମର, କେଶବ ମହାରାଜ ଏବଂ ସେନୁରା ମୁଥୁସାମି ଭାବେ ତିନି ଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଗିସୋ ରାବାଡା ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ଏବଂ ୱାଇଆନ୍ ମୁଲଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି କୋଚ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଶୁକ୍ରି କନରାଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶରେ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ଭାରତରେ ସମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦଳଗତ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
