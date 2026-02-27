ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଘାତକ ବୋଲର? ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା 'ଦାଦା' ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମାହିର।
Published : February 27, 2026 at 3:26 PM IST
Sourav Ganguly on Aaqib Nabi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା 'ଦାଦା' ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମାହିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବୀ। ଚଳିତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଆକିବଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଦେଖି ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ଆକିବ
୨୦୨୫-୨୬ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷରେ ଆକିବ ନବୀ ଯେଉଁଭଳି ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୩ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ସେ ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ଓଭର ମେଡେନ ରହିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସଠିକ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ସେ ତୃତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
𝐔𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐣𝐨𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 🤩— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 27, 2026
🎥 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 from the middle as Auqib Nabi bags his 7th fifer to reach 60 wickets for the season 👏
Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/DXzNRLEkZp
ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଳ୍ପ!
ଆଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରହିଛି। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମତରେ, ଆକିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କରିବାର ଶୈଳୀ ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଦାବିଦାର କରୁଛି। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, "କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଆକିବ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ।
ଆକିବ ନବୀ ୪୦ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ୩୬ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ସେ ୩୪ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୩ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।
J&K has shown the world what effort and intent can do ..They have made that region so proud of them .. tuff environment makes tuff people. Aqib nabi on his way to national colours .. england is the place to start in the summer @bcci @imAagarkar @lonsaikia— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 27, 2026
ଅକିବ ନବି କିଏ?
ଅକିବ ନବି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାହାଣହାତୀ ମଧ୍ୟମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତି। ୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୬୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାତଟି ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯାହା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ବେଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ ୯ଟି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆକିବଙ୍କୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।