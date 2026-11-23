ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ପରେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି
IND vs NZ: ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
Published : November 23, 2026 at 5:03 PM IST
Sourav Ganguly On BCCI: ୱେଲିଂଟନରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ-11 ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। କାରଣ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭେଟେରାନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ।
ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୌରଭ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରି ଜଣ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ଖେଳାଇଥିଲା। ଅଭିଜ୍ଞ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରନୁର ବରାରଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର’ ହେବା ପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗୁଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ୱେଲିଂଟନ ଭଳି ପିଚ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା।
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, “ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମୟ ସହିତ ସପାଟ ହେଉଥିବା ପିଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କିମ୍ବା ମାନବ ସୁଥାର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି?” ପ୍ରକୃତରେ ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍ରୁ ଆଦୌ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଲଦୀପ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ।
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
720 ରନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ ଭାରତ
ୱେଲିଂଟନରେ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 368 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 720 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଲିଡ୍ ନେଇ କିୱି ଦଳକୁ ଚାପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଇନିଂସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ଫେରାଇବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ମାତ୍ର ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଥିଲେ। ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ। ଉଭୟ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଦୁହେଁ 250ରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।