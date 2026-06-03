ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ କଲେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
Sourav Ganguly: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
Published : June 3, 2026 at 3:42 PM IST
Sourav Ganguly Security, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିପଦ ଆକଳନ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷ ୨୦୨୩ରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ‘Y’ ବର୍ଗରୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇ ‘Z’ ବର୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଳରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ରୁ ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ପୁଣିଥରେ ‘Y’ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ୩ ଜଣ ଲେଖାଏ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିବେ।
‘Z’ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିଲା ଏହି ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଧୀନରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ‘Z’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ବେହାଲାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାଆସିବା ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଛାଇ ଭଳି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ।
Former Indian cricket captain and Cricket Association of Bengal (CAB) president Sourav Ganguly's security cover has been reduced from 'Z-category' to 'Y-category' pic.twitter.com/LMNhut8uRk— IANS (@ians_india) June 3, 2026
ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧୀନରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ବିପଦ ଆକଳନ ବା ଥ୍ରେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ‘Z’ ବର୍ଗର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବେହାଲାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ମୁତୟନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (PFOs) ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ VIP ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ। ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଉଛି।
ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକା, ଆଧିକାରିକ ପଦବୀ ଏବଂ ବିପଦର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନ ସହିତ ସମାନ ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବିପଦର ସ୍ତର ଏପରି ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘Z’ ବର୍ଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯିବ।
‘Z’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା କଣ?
ଭାରତରେ ‘Z’ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ଅଧୀନରେ ବିପଦର ଆକଳନ ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୨ ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଘେର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ୪ ରୁ ୫ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ସଶସ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ସହ ଛାଇ ଭଳି ସେହି ଭିଆଇପିଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ରହିଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।