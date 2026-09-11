ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ପରଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତି ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସଦ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କର ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାମି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୧୦,୦୦୦ ରନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲି।"
VIDEO | Kolkata: Sourav Ganguly unsure about Mohammed Shami's chances of playing in the 2027 ODI World Cup, hails Ishan Kishan as a "big match player".— Press Trust of India (@PTI_News) September 10, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/vMpAMGsQns
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ମତରେ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆହୁରି ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, ‘ଶାମି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେ ସେଠାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏବେ ବୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଏକ ବର୍ଷର ସମୟ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉନାହିଁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳିଛନ୍ତି।"
ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। କିଶନ ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଇନିଂସ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୫୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଆଶା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।"