ETV Bharat / sports

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ସମେତ ଏହି ୨ ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ଦେଲା ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ

ଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟ ଜୟ ଶାହ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଓ କେଭିନ୍ ପିଟରସନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ICC Hall of Fame Inductees
ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Hall of Fame: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ପକ୍ଷରୁ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର କେଭିନ୍ ପିଟରସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଡିନବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟ ଜୟ ଶାହ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ଏକ୍ସ (X) ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଓ କେଭିନ୍ ପିଟରସନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହା ସେହି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆମ ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ, ଏହି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବର ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।'

ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ପାଇଁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ୧୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୩୧୧ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଦାଦା' ଯଥାକ୍ରମେ ୭୨୧୨ ଏବଂ ୧୧୩୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମୋ ନାମ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିବ।"

ମହିଳା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ତଥା ୧୨୭ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଖେଳର ମହାନ ସେଲିବ୍ରିଟି ବା ଦିଗ୍‌ଗଜମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା, ସେହି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି।'

କେଭିନ୍ ପିଟରସନ ନିଜ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭୀକ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେ ୧୦୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୩୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ନିଜ ନାମ ଦେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ଏବଂ ଖେଳର ଏଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ନାମ ଦେଖିବା ସତରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଅନୁଭବ କରାଉଛି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଶେଷ ହେଲା ଭାରତର ଦବଦବା; ୧୬୦୦ ଦିନ ପରେ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବ BCCI; ସଙ୍କଟରେ ଗମ୍ଭୀର-ଆୟରଙ୍କ ପଦ?

TAGGED:

SOURAV GANGULY
KEVIN PIETERSEN
ANJUM CHOPRA
ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍‌
ICC HALL OF FAME

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.