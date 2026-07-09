ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ; ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ରେ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ
Sourav Ganguly: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
Published : July 9, 2026 at 9:36 AM IST
ICC Hall of Fame: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଦିଗ୍ଗଜ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ୫୪ତମ ଜନ୍ମଦିନର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପରେ ଦାଦା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ରେ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆଇସିସି ଏବଂ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜର ଆଧିକାରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆଇସିସି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ।' ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ମନୋନୀତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କିଛି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଂଶ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି।' ତେବେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
ଆଇସିସି ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମ୍ କ୍ରିକେଟର ସେହି ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସଫଳତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଖେଳର ଇତିହାସକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳି ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅତିକମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନର ଆରମ୍ଭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୯ରେ ଆଇସିସିର ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହା ଖେଳର ମହାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଆସୁଛି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ମାଟିକୁ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଜଜ୍ବା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
A well earned place among cricket's immortals. Congratulations to Sourav Ganguly on his induction into the ICC Hall of Fame. His remarkable career, fearless leadership and immense contribution to Indian cricket have inspired generations. Wishing Dada continued success and good… pic.twitter.com/2zqElDFwrk— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) July 8, 2026
କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଶଟ୍ସ ପାଇଁ 'ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ସାଇଡ୍' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ୪୨୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ ୧୮,୫୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୩୮ଟି ଶତକ ଏବଂ ୧୦୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ୧୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭୨୧୨ ରନ୍ ଏବଂ ୩୧୧ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧୩୬୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ମହାନ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଛି।
ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ୧୯୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୯୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱଙ୍କ ଅପରାଜେୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୨୦୦୧ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ବିଜୟ, ୨୦୦୪ରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଏବଂ ୨୦୦୦ ଆଇସିସି ନକଆଉଟ୍ ଟ୍ରଫି ଓ ୨୦୦୩ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ଅଛି।
ଜଣେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏମ୍.ଏସ୍ ଧୋନି, ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ଜହୀର ଖାନ୍, ଇରଫାନ୍ ପଠାନ୍, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ତଥା ଉଦୀୟମାନ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ସାଜିଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଯାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଅନେକ ଆଇସିସି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଅଭିଯାନରେ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।