ETV Bharat / sports

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଏକାସଙ୍ଗେ ଅବସର ନେଲେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍'ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

Cricketers Retirement
ଅବସର ନେଲେ ୩ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cricketers Retirement: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ର ଗ୍ରୁପ୍‌-ବି ର ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଦଳ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟପ୍‌-୪ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ନେଲେ ଅବସର

ଇଂଲଣ୍ଡ ହାତରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ପରାଜୟ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୩ ଜଣ ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଓ ଲିଆ ତାହୁହୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏହି ତିନି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜୟ ସହ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଓଲଟା ହେଲା। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ଅବସର ନେଇଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍'ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏବଂ ଲିଆ ତାହୁହୁଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନି ମହାନ ଖେଳାଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟିକା ଆମେଲିଆ କେର୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ୩୬ ବର୍ଷୀୟା ଡିଭାଇନ୍ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୩୦ ରନ୍ ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ୩୮ ବର୍ଷୀୟା ସୁଜି ବେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

୧୬୪ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟ୍‌କା ପରେ ଡାନି ୱାଟ-ହଜ୍ ଏବଂ ସୋଫିଆ ଡଙ୍କଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ୧୨୮ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଏକତରଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ୱାଟ୍ ୧୫ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ଅପରାଜିତ ୮୯ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଡଙ୍କଲି ୩୮ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୯ଟି ଚୌକା ସହ ଅପରାଜିତ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୭.୪ ଓଭରରେ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଏହି ପରାଜୟ ତିନିଜଣ ଏପରି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଶିଖରରେ ରଖିଥିଲେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ନିଜର ୨୦ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୩୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୮୦୯୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୨୪୧ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲିଆ ତାହୁହୁ ୧୫ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମୁଦାୟ ୨୦୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୨୫ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଜି ବେଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ବେଟ୍ସ ୩୭୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୦୭୪୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବେଟ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୧୪୫ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍, ସୁଜି ବେଟ୍ସ ଏବଂ ଲିଆ ତାହୁହୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଡ଼ା ବ୍ରିଟିଶ୍ ଆଇନ; ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି ଆଇସିସି, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ

TAGGED:

SOPHIE DEVINE RETIREMENT
SUZIE BATES RETIREMENT
LEA TAHUHU RETIREMENT
କ୍ରିକେଟର ଅବସର
NEW ZEALAND CRICKETERS RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.