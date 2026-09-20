ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

Smriti Mandhana: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

Smriti Mandhana Breaks World Record for Most Runs in T20Is
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Smriti Mandhana T20I Runs: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅବସରରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 4765 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ 4758 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଧାନା ଏହି ରେକର୍ଡଠାରୁ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ମାରୁଫା ଆଖତରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଚୌକା ମାରି ସେ ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 4287 ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ନାମରେ 4282 ରନ୍ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ମିଶାଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 10964 ରନ୍ ରହିଛି।

ମହିଳା ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍:

  1. 4765 – ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (Smriti Mandhana)
  2. 4758 – ସୁଜି ବେଟ୍ସ (Suzie Bates)
  3. 4327 – ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (Harmanpreet Kaur)
  4. 4282 – ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ (Chamari Athapaththu)
  5. 3817 – ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ (Sophie Devine)

ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍:

  • ଟେଷ୍ଟ: ଜାନ୍ ବ୍ରିଟିନ୍ (1935 ରନ୍)
  • ୱାନଡେ: ମିତାଲି ରାଜ୍ (7805 ରନ୍)
  • ଟି20: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (4765 ରନ୍)

37 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଧାନା

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 19ଟି ବଲ୍‌ରୁ 37 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏହି ପାଳିରେ ମୋଟ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାୱାରପ୍ଲେର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 6 ଓଭରରେ 72 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଦମଦାର୍ ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା।

171ଟି ପାଳିରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା

ନିଜର 178ତମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 30 ବର୍ଷୀୟା ମନ୍ଧାନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 171ଟି ଇନିଂସ ଖେଳି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କ 178 ଟି ପାଳିରେ କରାଯାଇଥିବା 4758 ରନ୍‌ର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 50+ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ 36ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଧାନା ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର 100ତମ ଛକା ମାରିବାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି।

ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଅନେକ ରେକର୍ଡ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହ ମନ୍ଧାନା ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର 94ତମ ପାଇଁ 50+ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମିତାଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 280ଟି ଇନିଂସ ଖେଳି 10,000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବନିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ 3ଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
SMRITI MANDHANA BREAKS WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.