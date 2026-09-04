ସଚିନଙ୍କ ପଥରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରି ଧୂଳିସାତ କଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Smriti Mandhana: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକ ଏପରି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି।
Published : September 4, 2026 at 9:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୁରୁବାର ଦିନ (୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରାତିରେ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକ ଏପରି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମନ୍ଧାନା ୬୪ ବଲ୍ରେ ୧୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୨୪ ରନ୍ର ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ମନ୍ଧାନା ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ଉଭୟ ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ରେକର୍ଡ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତର ନାମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
ପୁରୁଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ‘କ୍ରିକେଟ୍ର ଭଗବାନ’ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ୨୪ ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ସେ ମୋଟ ୬୬୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୩୪୩୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେବାର ୧୩ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ୩୦ ହଜାର ରନ୍ର ସୀମା ଛୁଇଁପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୮୩୫୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
Number 1️⃣8️⃣ with her 1️⃣8️⃣th Hundred 😎— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Vice-captain Smriti Mandhana topping the charts 💯#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/amvoLOKuMl
ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୧୦୮୮୦ ରନ୍ ସହ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ତଥା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ର ସଚିନ କୁହାଯାଉଥିବା ମିତାଲି ରାଜଙ୍ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମିତାଲି ରାଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ୨୩ ବର୍ଷ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୮୬୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମିତାଲି ୨୦୨୨ରେ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ମନ୍ଧାନା ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍, ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ରହିଛି। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ଟି ଶତକ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏବେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୧୮ଟି ଶତକ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୌରା ଭୋଲଭାର୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ୧୭ଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି।
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Smriti Mandhana is now the leading run-getter in women's internationals 🫡🫡
She surpasses former #TeamIndia captain Mithali Raj 👏👏#WomensAsiaCup | #INDvHK pic.twitter.com/qqxNYJcunz
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ମାରିଥିବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର
- ୧୮ ଶତକ – ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଭାରତ)
- ୧୭ ଶତକ – ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୧୭ ଶତକ – ଲୌରା ଭୋଲଭାର୍ଡ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା)
- ୧୫ ଶତକ – ହେଲି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍)
- ୧୪ ଶତକ – ସୁଜି ବେଟ୍ସ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ)
- ୧୪ ଶତକ – ଟାମି ବ୍ୟୁମଣ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ)