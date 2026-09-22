ଜାପାନ ମାଟିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ପୂରା କଲେ 11000 ରନ୍
Smriti Mandhana: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 22, 2026 at 12:53 PM IST
Smriti Mandhana 11000 Runs: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ 11000 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମନ୍ଧାନା ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଏଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ ଗଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରର 37ତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ଏହି ମମାଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଧାନା ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର 5000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ନିକଟତର ଅଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ମଙ୍ଗଳବାର (22 ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 79 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପାଳିରେ ସେ 5ଟି ଚୌକା ଏବଂ 7ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ମହିଳା ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ 9ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 8ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ 7ଟି ଛକା ମାରି ମନ୍ଧାନା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘 1️⃣1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗨𝗡𝗦 🌟— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Smriti Mandhana with another magnificent milestone to her name 🫡
Updates ▶️ https://t.co/x367kJHmrc#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/QJ3B4hYXYh
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 216 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଏହା ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୌଣସି ଦଳ 200 ରନର ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ କରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 217 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।