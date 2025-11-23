କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ଥଗିତ, ବିବାହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ
କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା ।
Published : November 23, 2025 at 6:17 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାହାଘର ସ୍ଥଗିତ । ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଖୁସିର ମୂହୁର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।
ସ୍ମୃିତ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ:
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତୁହିନ ମିଶ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରେକ ଫାଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ । ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।"
ବାପାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ:
ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସ୍ମୃିତ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି । ଇସିଜି ମନିଟରରେ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି । ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯାଇଛି ।"
ସ୍ମୃତି- ପଲାସଙ୍କ ବିବାହ:
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ପଲାସ ମୁଚ୍ଚଲଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲି ସ୍ଥିତ ସାମଡୋର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ବିବାହ ନେଇ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି (ରବିବାର) ଅପରାହ୍ନ 4.30ରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫେରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ବିବାହ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢି ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାଶଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ପଲାଶ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାଙ୍ଗଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମାରୋହରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଟିମ୍ ଜେମିମା, ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ରେଣୁକା ଠାକୁର, ଯସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ସ୍ନେହା ରାଣା, ରିଚା ଘୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ହଳଦୀ ସେରିମନି କରାଯାଇଥିଲା । ପଲାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ତଥା ଫେମସ ଗୀତିକାର ପଲକ ମୁଚ୍ଚଲ ମଧ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ହଲଦି ସେରିମନିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ