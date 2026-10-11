ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
Smriti Mandhana: ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା।
Published : October 11, 2026 at 3:45 PM IST
Smriti Mandhana UNICEF: ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂସ୍ଥାର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକାରେ ମନ୍ଧାନା ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ତଥା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବା ସହ ନିଜର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ।
ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା ଆଇକନ୍ ତଥା ଯୁବ ମହିଳା ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଓକିଲାତି କରିବେ। କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ଏହି ପଦ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, "ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛି। ପିଲାଦିନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ମତେ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ସୁଯୋଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସୁଯୋଗ କିଛି ଅସାଧାରଣ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ।"
Welcome to the UNICEF family, Smriti Mandhana. 🩵 UNICEF India is delighted to announce @mandhana_smriti as our newest Celebrity Advocate. Together, we’ll champion the rights and well-being #ForEveryChild. https://t.co/uBMWelocdW— UNICEF India (@UNICEFIndia) October 11, 2026
ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିନିଧି ସିନ୍ଥିଆ ମ୍ୟାକକାଫ୍ରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଳିକା ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ୟୁନିସେଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏକ ଆଶାୟୀ ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ରୁ ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିଶୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଘର ପାଲଟିଛି, ସେତେବେଳେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ନିବେଶ ଅଟେ। ଆମେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ଏହି ସହଭାଗିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ଶିଖିବା, ଖେଳିବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।"
ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଭାରତର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଖେଳାଳି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସେହି ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ଯେଉଁଦଳ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା କରାଇଥିଲେ। ସମାନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଧାନା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମନ୍ଧାନା ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ମହିଳା ଟି୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ବିବେଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।