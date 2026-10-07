ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ...
Published : October 7, 2026 at 10:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଙ୍ଗଳବାର (୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଟି୨୦, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବିସିସିଆଇ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରିଛି। ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଷ୍ଟାର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ବିସିିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାକୁ ମିଳିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ହଠାତ୍ ତିନିଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟ୍ର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ବିସିସିଆଇ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରିବା ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ନେଇ BCCI ର ବୟାନ
ବିସିସିଆଇ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରି କହିଛି, “ମନ୍ଧାନା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ସେ ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଏବେ ସେ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦଳ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମନ୍ଧାନା ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିନାୟକ ହେବେ।”
A dawn of a new era ✨ Smriti Mandhana takes charge as the Captain of the Indian Women's cricket team 🇮🇳 Go well, Captain 🫡 More details ▶️ https://t.co/tbLb4jOiCn #TeamIndia | @mandhana_smriti https://t.co/27AxmrUhKt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୨୦୧୩ ମସିହାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓପନର ଭାବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ଦିନିକିଆରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଦମଦାର ପାଳି ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଦୌ ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦଳକୁ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ଆଶା ରଖିଛି।
ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମନ୍ଧାନା
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ମନ୍ଧାନା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ବିସିସିଆଇ (BCCI), ଚୟନକର୍ତ୍ତା, ମୋର ସହଖେଳାଳି ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।"
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଧାନା ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ମନ୍ଧାନା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅବଦାନ ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ନୂଆ ଭୂମିକା ସହିତ ଆସୁଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।"
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:
ଟି୨୦ ଦଳ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଅଧିନାୟକ), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ନିକି ପ୍ରସାଦ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, ଋଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), ଜି. କମଳିନୀ (ୱିକେଟକିପର), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ପ୍ରେମା ରାବତ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଜିନ୍ତିମଣି କଲିତା ଏବଂ ମିନ୍ନୁ ମଣି।
ଦିନିକିଆ ଦଳ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଅଧିନାୟକ), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ପ୍ରତୀକା ରାବଲ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ହରଲୀନ ଦେଓଲ, ତେଜଲ ହସବନିସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଋଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟକିପର), ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ସୟାଲି ସତଘରେ ଏବଂ ରେଣୁକା ଠାକୁର।