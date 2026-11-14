ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ରୁଦ୍ରରୂପ! ୧୫ ବଲ୍ରେ ମାରିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମୁମ୍ବାଇ
Suryakumar Yadav: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 14, 2026 at 12:35 PM IST
SMAT 2026: ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦମଦାର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 21 ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 60 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ 173 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 13.1 ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିବା ସହ 41 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଜିଠାରୁ (14 ନଭେମ୍ୱର) ସୈୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 172 ରନ୍ କରି ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତରଫରୁ ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡୀ 24 ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୋଡିମେଲା ହିମତେଜା 16 ବଲ୍ରୁ 25 ରନ୍ର ଏକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଚାମା ଭି ମିଲିନ୍ଦ 12 ବଲ୍ରୁ 22 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଣବ ବର୍ମା 14 ବଲ୍ରୁ 18 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭରରେ 23 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ 4 ଓଭରରେ 31 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଥର୍ବ ଅଙ୍କୋଲେକର ମଧ୍ୟ 2 ଓଭରରେ 22 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Picked 🆙 and dispatched 💥 Suryakumar Yadav 🤝 Ishan Kishan Updates ▶️ https://t.co/Thau28CPuZ #TeamIndia | #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank https://t.co/6sAG7yd5Iu— BCCI (@BCCI) January 31, 2026
ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ ମାତ୍ର 13 ବଲ୍ରୁ 27 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତିନିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତୋମାର 16 ବଲ୍ରୁ 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କକ ଦୁଇଟି ଚୌକା ରହିଥିଲା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 24 ବଲ୍ରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 51 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନିଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମାତ୍ର 21 ବଲ୍ରୁ 60 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 285.71 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 5 ବଲ୍ରୁ 13 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
A 15-ball fifty for Suryakumar Yadav in the Syed Mushtaq Ali Trophy 🔥🔥 Meanwhile, Shivam Dube chipped in with a handy all-round performance as Mumbai got off to a winning start 👏 https://t.co/08VNTqQn7d— Cricbuzz (@cricbuzz) November 14, 2026
ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ମାତ୍ର 13.1 ଓଭରରେ 174 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କମବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟା ରନ୍ କରିବା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।