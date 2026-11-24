19 ଛକା, 181 ରନ୍... ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଚୁରମାର ହେଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ମହାରେକର୍ଡ
SMAT 2026: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ଯ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟି20 ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି।
Published : November 24, 2026 at 12:53 PM IST
Priyansh Arya 181 runs: ମଙ୍ଗଳବାର (24 ନଭେମ୍ବର) ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି 2026-27ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି। ଇନ୍ଦୋରର ଡେଲି କଲେଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି-ର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 68ଟି ବଲରେ 181 ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 19ଟି ଛକା ଏବଂ 7ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ରହିଛି।
ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୁଆନ-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ନାଇଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ 188 ରନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ପାଇଁ ଅପରାଜିତ 175 ରନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟି20 ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗେଲଙ୍କୁ ହିଁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତିଳକ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ 151 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ 152 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
Priyansh Arya was in a record-breaking mood today 😮 🌟 Second highest T20 score after Lhuan-dre Pretorius 🌟 Highest T20 score by an Indian 🌟 Joint most 6s in a T20 innings, equalling Finn Allen https://t.co/lw4P6K11RV— Cricbuzz (@cricbuzz) November 24, 2026
ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରିୟାଂଶ
ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣସ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ଫ୍ରିଡମ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ 19ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଶତକ ମାତ୍ର 36ଟି ବଲରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ଟି20 କ୍ୟାରିୟରର ତୃତୀୟ ଶତକ ଥିଲା।
Priyansh Arya's sensational 181 off 68 balls against Tamil Nadu rewrites the record books! 🤯 ✅ Highest T20 score by an Indian ✅ Second-highest individual score in Men's T20 cricket ✅ Highest individual score in SMAT history ✅ Joint most sixes in a T20 innings - 19 ✅ Highest T20 score by an Indian captain Watch #SMAT 2026-27 season, 14th Nov to 6th Dec only on Star Sports & JioHotstar!— Star Sports (@StarSportsIndia) November 24, 2026
ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏହି ସବୁ ରେକର୍ଡ:
- କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ T20 ସ୍କୋର
- ଭାରତରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ T20 ସ୍କୋର
- ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ T20 ସ୍କୋର
- SMAT ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ
- T20 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ
- ଗୋଟିଏ T20 ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା (19)
5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 275 ରନ୍ ସ୍କୋର କଲା ଦିଲ୍ଲୀ
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା ଏବଂ 30 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ତାର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀତୀଶ ରାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 118 ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପରେ ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ 89 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀତୀଶଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କେବଳ 18 ରନର ଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 275 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।