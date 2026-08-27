ETV Bharat / sports

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟାର; ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି।

Sonal Dinusha Compared To Sachin Tendulkar By Rajeev Shukla
ସୋନାଲଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sri Lanka vs India Test: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଗାଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଶତକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୋନାଲ ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୋନାଲ ଦିନୁଷାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଏକ୍ସ (X) ରେ ଲଖିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଖେଳାଳି ସୋନାଲ ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ।"

ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୋନାଲ ଦିନୁଷା ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନର୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ୯୨ ଏବଂ ୨୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ପିଚ୍‌ରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଚାରିଟିଯାକ ଇନିଂସରେ ସୋନାଦ ଦଳର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ରିଜକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପିନ ବୋଲରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ୱିପ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ସୋନାଲ ଜଣେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ୧୩୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ୬୯ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ ୪୬ ହାରରେ ତାଙ୍କର ୩୮୮୨ ରନ୍ ରହିଛି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ଏମିତି ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲ୍ ଦିନୁଶା ଏପରି କରିବାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଟର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ରନ୍, ୮୪ ରନ୍ ଏବଂ ୧୦୩ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ୍ବୋ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟର ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ୫୦+ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତାହା ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡର କେନ୍ ବାରିଙ୍ଗଟନ୍ ଏପରି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା; ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସେହୱାଗ ଓ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ

କ୍ରିକେଟରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଲେ ୪ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏହି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ନମ୍ବର-1 ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର

TAGGED:

SRI LANKA VS INDIA TEST
RAJEEV SHUKLA
SL VS IND
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
SONAL DINUSHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.