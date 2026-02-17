ETV Bharat / sports

SL vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ; ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

T20 World Cup 2026: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କା ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

Pathum Nissanka Records
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 11:21 AM IST

Australia vs Sri Lanka: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର। ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୮ ଉଇକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଥିଲେ ପାଥୁମ୍ ନିଶଙ୍କା। ଯିଏକି ମାତ୍ର ୫୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ଏକ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛନ୍ତି। ପଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କା ନିଜର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।

ଭାଙ୍ଗିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନଥିଲେ। ନିଶଙ୍କା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର ୫୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଏକାଧିକ ଶତକ ମାରିବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେଉଁ ସବୁ ରେକର୍ଡ?

ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି:

  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ: ନିଶଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ T20I ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୁଶାଲ ପେରେରାଙ୍କ (୪୪ ବଲ୍) ରେକର୍ଡ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି।
  • ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟର: ନିଶଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ T20I ଫର୍ମାଟରେ ଏକାଧିକ ଶତକ (୨ଟି) ମାରିଛନ୍ତି।
  • ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର: ନିଶଙ୍କାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନ୍ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। ସେ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ୨୦୧୦ର ରେକର୍ଡ ସହ ସମାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
  • ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍: ୧୮୨ ରନ୍‌ର ପିଛା କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

କିପରି ଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍?

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ୩୦ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୮୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୮ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮୪ ରନ୍ କରି ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ପଥୁମ୍ ନିସାନକା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୫୨ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୧୦୦ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍ଥିତି:

ନିଶଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ବଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୮ ଉଇକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର-୮ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବାବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦା ହେବାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ ୧୭) ଜିମ୍ବାୱେ ଯଦି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇଦିଏ, ତେବେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଠି ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯିବ।

